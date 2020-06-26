Tarkan'dan Michael Jackson paylaşımı

26 Haziran 2020 Cuma, 14:04

Dünyaca ünlü pop star Michael Jackson, 25 Haziran 2009 yılında hayatını kaybetmişti.

Sıkı bir Michael Jackson hayranı olan Tarkan ise, ünlü pop starın ölümünün 11. yılında Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Tarkan, Hollywood Bulvarı'nda Michael Jackson'ın yıldızı ile çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

"YERİ HİÇ DOLMAYACAK"

Tarkan paylaşımına, "O¨lu¨mu¨nu¨n u¨zerinden 11 yıl gec¸mis¸. Asırlar gec¸se de unutulmayacak, yeri hic¸ dolmayacak. Bir tane daha Michael Jackson olmayacak" notunu yazdı.

Tarkan'ın paylaşımına yüz binlerce beğeni geldi.