Tarkan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı

01 Mart 2021 Pazartesi, 17:19

Sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın bir televizyon kanalındaki sözlerine ilişkin “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” iddiasıyla haklarında açılan davada karar çıktı.

Mahkeme, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

"ÇOK SEVİNDİM"

Beraat kararının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarkan şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin çok kıymetli sanatçıları olan Sayın Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in yargılandıkları davadan beraat etmiş olmalarına çok sevindim."

Ülkemizin çok kıymetli sanatçıları olan Sayın Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in yargılandıkları davadan beraat etmiş olmalarına çoook sevindim. — Tarkan (@tarkan) March 1, 2021



