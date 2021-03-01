Tarkan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar paylaşımı
Sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret" iddiasıyla yargılandıkları davada ayrı ayrı beraatlerine karar verildi. Tarkan ise sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak "Beraat etmiş olmalarına çok sevindim" dedi.
Sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın bir televizyon kanalındaki sözlerine ilişkin “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” iddiasıyla haklarında açılan davada karar çıktı.
Mahkeme, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.
"ÇOK SEVİNDİM"
Beraat kararının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarkan şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin çok kıymetli sanatçıları olan Sayın Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in yargılandıkları davadan beraat etmiş olmalarına çok sevindim."
Ülkemizin çok kıymetli sanatçıları olan Sayın Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in yargılandıkları davadan beraat etmiş olmalarına çoook sevindim.— Tarkan (@tarkan) March 1, 2021
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