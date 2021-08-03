Tarla sulama tartışması kavgaya dönüştü

Edirne'de tarla sulaması nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

AA
03 Ağustos 2021 Salı, 17:27
Tarla sulama tartışması kavgaya dönüştü
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Karakasım Köyü Sulama Kooperatifinde çalışan Çetin Güner (55) ile çiftçi Mustafa C. (62) köyün çıkışındaki çeltik tarlasında sulama nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa C, tüfekle Güner'e ateş etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan Güner olay yerinde yaşamını yitirdi.

TUTUKLANDI

Şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güner'in cenazesi Karakasım köyünde evinin önünde düzenlenen törenin ardından köy mezarlığında defnedildi.


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