Tarla sulama tartışması kavgaya dönüştü
Edirne'de tarla sulaması nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Karakasım Köyü Sulama Kooperatifinde çalışan Çetin Güner (55) ile çiftçi Mustafa C. (62) köyün çıkışındaki çeltik tarlasında sulama nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa C, tüfekle Güner'e ateş etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan Güner olay yerinde yaşamını yitirdi.
TUTUKLANDI
Şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Güner'in cenazesi Karakasım köyünde evinin önünde düzenlenen törenin ardından köy mezarlığında defnedildi.
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