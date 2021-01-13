Tarsus Belediyesi şehir tiyatrosuna 3 ödül

13 Ocak 2021 Çarşamba, 18:18

2. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Koordinatörlüğünü Yetkin Yüksel’in, başkanlığını Dr. Öğretim Üyesi Erbil Göktaş’ın yaptığı organizasyonun jürisinde Mustafa İri, Prof. Dr. Sema Göktaş, Prof. Dr. Erhan Tuna, Hacer Akbaba ve Şule Kazgan yer aldı. Jüri yaptığı değerlendirmede ‘Yılın Yapımı’ dalında, Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenen Ezop adlı eseri ödüle değer buldu. Ödül Jürisi, Haşmet Zeybek En İyi Yönetmen Ödülü’nü Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ‘Ezop’ adlı oyunu dolayısıyla Nihat Çapar’a verdi. Jüri aynı oyundaki performansı nedeniyle Murat Çapar’ı “Yılın Performansı” ödülüne değer gördü. Tarsus Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan Tarsus Şehir Tiyatrosu, 'Ezop' adlı oyun ile ilk gösterimini gerçekleştirmesinin ardından, Adana ve Mersin'de de oyunu sahnelenmişti. Kurumsal bir yapının ilk taşını oluşturulan Tarsus Şehir Tiyatrosu, Tarsus Belediyesi Tiyatro Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteriyor. Durumu değerlendiren Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, “Sanat dalında gelen bu ödüller sanatın yapıcı ve birleştirici gücüne olan inancımızı pekiştirdi. Geçtiğimiz yıl verdiğimiz destek ile kurulan Tarsus Şehir Tiyatromuz 'EZOP' isimli oyunuyla 3 ödül birden alarak bizleri onurlandırdı. Bu başarıda başarı da emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum, oyunumuza ilgi gösteren eleştirmenleri ve sanatseverleri saygı ile selamlıyorum” dedi.

