Tartışmaların odağında Koray Aydın var

03 Ekim 2020 Cumartesi, 06:00

İYİ Parti’de kazan kaynıyor. Siyaset kulisleri, parti içinde birden çok problemin tartışıldığını fısıldıyor. Sorunlardan biri Koray Aydın’ın parti içindeki konumu... İddiaya göre, Koray Aydın, teşkilat başkanı olduktan sonra kendisine yakın isimleri atadı. Bu atamaları yaparken de Karadenizlileri, özellikle Trabzonluları tercih etti. Mersin’de tam beş kez il başkanı değişikliği de kendisine biat etmeyenin bertaraf olduğu yorumlarına neden oldu.

Oysa başka bir iddiaya göre, daha parti kurulurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı kuruculara söz vermiş, “Koray Aydın’ı partiye almayacağım” demişti. İddia sahibi, “Ne oldu da ikinci adam yaptı” diye soruyor. Koray Aydın’a yakın bir kaynak ise tüm bu iddiaları yalanlıyor ve “Koray Bey’in 7 teşkilat başkan yardımcısı var, 7’si de Karadenizli ya da Trabzonlu değil. Türkiye genelinde birçok yerde çok adaylı kongreler oldu. Samsun’da beş aday çıktı, Kütahya’da 3 aday çıktı. Bunları söyleyenlerin delilleri nedir” diye soruyor.

BAŞKAN ONAYLAR

Aynı kaynağın açıklamaları, günlerdir tartışılan “Tüm olan biten Meral Akşener’in bilgisi dahilinde mi” sorusuna da açıklık getirir cinsten. “İnsanlar siyasette Meral Hanım’ı seviyoruz, bu işleri yapan Koray Bey diyorlar. Bir il başkanı atanırken, Koray Bey teklif eder, genel başkan onaylar. Dolayısıyla genel başkanın onay vermediği hiçbir atama gerçekleşmez. Biat kültürüne gelince baba ocağına isyan etmiş insanlar biat tanımaz” diyor.

Bir başka iddia da aslında bir süre önce MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sarsıntı yaratan “eve dön” çağrısından sonra yaşanmaya başladı. Görüştüğüm bazı kaynaklar, İYİ Parti’nin Cumhur İttifakı’na hazırlandığını iddia ediyor. Üstelik “Bu birlikteliğe itiraz edecek kişilerin üstü çizildi” deniyor. Aynı kaynak, “Erdoğan, sonuç almadan milli ve yerli demez” görüşünde... Geçen hafta sosyal medyada ortaya atılan “Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener olacak” söylentisinin temelinde de bu ittifakta huzursuzluk yaratmak olduğu ifade ediliyor.