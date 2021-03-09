Taş kırma makinesinin haznesine düşen işçi yaşamını yitirdi
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde operatör Fevzi Kaya (35) taş kırma makinesinin haznesine düşerek yaşamını yitirdi.
İş cinayeti saat 11.00 sıralarında Yeşilvadi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Yol yapımında taş kırma makinesi operatörü olarak çalışan Fevzi Kaya, makinenin üzerinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek hazneye düştü.
Olayı fark eden diğer işçiler, makineyi durdurup sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolden Fevzi Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Kaya'nın cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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