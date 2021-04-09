Tasarım Bienali’nden 5 eserle veda

09 Nisan 2021 Cuma, 04:00

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, VitrA sponsorluğunda düzenlenen bienal, fiziksel ve dijital mecralarda gelişmeye devam ediyor. 24 Nisan Cumartesi günü çevrimiçi yayımlanacak “Pek Kapanış Sayılmaz!” başlıklı etkinlikle bienalin bir evresi daha tamamlanacak. Bienalin 1 Nisan’da başlayan bu son etabında, şehrin farklı noktalarına yayılan yerleştirmelere beş yeni eser daha ekleniyor.

“Yeni Yurttaşlık Ritüelleri” projeleri kapsamında Orkan Telhan ve elii’nin IMNA desteğiyle tasarladığı “İstanbul’un Mikrobik Meyveleri” Özgürlük Parkı’nda; public works ile Freddie Wiltshire ve Billy Adams’ın imzasını taşıyan “Özenle Kurutun” Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi’nde; Martí Guixé’nin tasarladığı “Güneş Mutfağı” İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde görülebiliyor. Studio Ossidiana’nın göçebe pavyonu Büyükada Şarkı Hatları, 26 Nisan’da Büyükada-Haliç seferlerine başlayacak. Stigmerjiyi Aramak Ekibi’nin “Stigmerjiyi Aramak” isimli uydu projesi ise 30 Nisan’dan itibaren Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu bahçesinde görülebilecek.