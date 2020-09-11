Tasarruf evdeki kasaya kaçtı

11 Eylül 2020 Cuma, 05:00

Kasa talebindeki artış ve üreticilerin iki ay sonraya gün vermesini değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, bu durumu iktidara güvensizliğin göstergesi olarak yorumladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Sözcüsü de olan Kuşoğlu, bir ekonominin iyi olabilmesi, yatırım yapılabilmesi, istihdamın artması için her şeyden önce “güven duyulması” gerektiğini vurguladı. Ekonomiye güven duyulabilmesi için de hukuk, adalet olması, devlet kurumlarına, yasalarına ve mevzuatına inanılması gerektiğini dile getiren Kuşoğlu şunları söyledi:

“Türkiye’deki yönetim güven vermiyor. Hiçbir şekilde adalet yok, hukuk yok. Dolayısıyla da böyle bir ortamda ekonominin iyi olması mümkün değil. AKP döneminde en fazla parayı kazananlar bile iktidara güvenmiyor. Kasa satışlarının çok artması bu iktidara güvensizliğin bir göstergesidir. İnsanlar götürüp parasını bankaya, bankadaki kasaya koymuyor. Kasa satın alıyor. El konulabilir diye kendisi parasını muhafaza etmek istiyor. Bu güvensizliğin göstergesidir.”

Türkiye’deki yatırımcının dışarıya daha fazla yatırım yaptığını, bunun nedeninin yatırımcının iktidara güven duymaması olduğunu kaydeden Kuşoğlu, ayrıca uluslararası kuruluşların raporlarının da dünyada en fazla para transferinin, servet transferinin olduğu ülkelerin başında Türkiye’nin yer aldığını gösterdiğini bildirdi.

Devlet kurumlarının verdiği istatistiki rakamların da asla güven vermediğini anlatan Kuşoğlu, ekonomiyi yönetenlerin hiçbir yol haritasının da bulunmadığını söyledi. Kuşoğlu, 2020 bütçesinin 7 ayda iflas ettiğini, Orta Vadeli Program’ın (OVP) yapılamadığını dile getirerek “Doğru dürüst bir bütçede yapamayacaklar. Ek bütçe de yapamadılar. Temel sorun bu hükümete güvenilmemesidir. Bu güvensizliğe pandemi de eklenince daha kötü bir ortam oluştu” diye konuştu.