"Tasarruf" mesajı veren CHP'li başkan Taşdelen makam aracını sattı

11 Mart 2021 Perşembe, 12:40

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, 452 bin TL değerinde makam aracını sattı.

Satış haberini sosyal medya hesaplarından duyuran Taşdelen, "Üst marka makam arabasını sattık. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın içinde bulunduğu bu zor ekonomik şartlarda, kamu örnek olmalı ve tasarruf etmelidir. Kaynaklar, darda olan toplum kesimlerine ve sosyal yardımlara aktarılmalıdır" dedi.