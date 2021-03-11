"Tasarruf" mesajı veren CHP'li başkan Taşdelen makam aracını sattı
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, makam aracını sattığını açıkladı. Başkan Taşdelen’in makam aracı 452 bin TL, belediyenin eski makam araçlardan minibüs tipi makam aracı ise 160 bin TL'ye satıldı.
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, 452 bin TL değerinde makam aracını sattı.
Satış haberini sosyal medya hesaplarından duyuran Taşdelen, "Üst marka makam arabasını sattık. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın içinde bulunduğu bu zor ekonomik şartlarda, kamu örnek olmalı ve tasarruf etmelidir. Kaynaklar, darda olan toplum kesimlerine ve sosyal yardımlara aktarılmalıdır" dedi.
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