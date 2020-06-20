Taşerondan kadroya sabit zam ile geçirilen işçinin çilesi bitiyor

20 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Hükümetin, kamu ve belediyelerde çalışan taşeron işçileri “kadro”ya alması sonrası yaşanan “sabit zam” çilesinde ilk süre doluyor. Salgın nedeniyle sözleşme süreçleri uzatılmazsa belediyelerle masaya oturulacak.

- Hükümet, 24 Aralık 2017’de yayımlandığı 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 1 Nisan 2018 itibarıyla kamudaki taşeron işçileri kadroya, belediyelerdeki taşeron işçileri de belediye şirketlerine geçirdi. Ancak işçilerin ücretleri Yüksek Hakem Kurulu’nun (YHK) bağıtladığı sözleşmelere endekslendi. Bu nedenle 1 milyon işçi 2.5 yıldır 6 ayda bir yüzde 4 zam aldı. Bu işçiler enflasyon farkı ve ikramiye de verilmedi.

- YHK’nin bağıtladığı sözleşmelerin süresi ise belediye şirketlerine geçirilen işçiler için 30 Haziran’da, kamuda kadroya geçirilen işçiler için de 31 Ekim’de doluyor.

UZATMA YETKİSİ

- Ayrıca bu işçiler ciddi bir işkolu sorunu da yaşıyor. Çünkü KHK ile bu işçiler taşeronda çalışırken hangi işkolunda iseler geçirildikleri kadrolarda da aynı işkolunda devam ettiler. Örneğin belediye şirketleri “genel işler” işkolunda bulunmasına karşın işçiler, büro, enerji, güvenlik gibi farklı işkollarında bulunmaya devam ettiler. Bu nedenle de bu işçiler çalıştıkları asıl işverenin işkolunda bulunan toplu iş sözleşmelerinden yararlanamadı. Aynı işyerinde aynı işverene bağlı işçiler arasında ayrım ortaya çıktı.

- Bugün gelinen noktada belediyelerde örgütlü bulunan sendikalar harekete geçti. Bu işçiler için sözleşme süreci 1 Temmuz’da başlayacak. Belediyelerde örgütlü bulunan sendikalar daha önce sözleşme imzaladıkları yerlerde yetki başvurusunda bulundu. İlk defa sözleşme imzalanacak belediye şirketleri için de 1 Temmuz’dan sonra yetki başvurusu yapacaklar.

- Ancak salgın nedeniyle toplu iş süreçleri 3 ay uzatıldı. Bu nedenle bakanlığın bu başvurulara 17 Temmuz’dan itibaren yanıt vermesi bekleniyor. Ayrıca Cumhurbaşkanının bu süreyi 3 ay daha uzatma yetkisi var.

‘HAK İHLALİ OLUR’

DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, ülkede her şeyin normalleştirilmeye çalışıldığı bu dönemde salgın süresince bile çalışmaya zorlanan işçi sınıfının sendikal haklarını 3 ay daha ötelemenin ciddi bir hak ihlali olacağını vurguladı.

Tüm işçilerin özgür toplu iş sözleşmesi haklarına bir an önce kavuşmasını isteyen Çalışkan, belediye şirketlerinde bulunan ve farklı işkollarında gözüken işçilerin de 1 Temmuz itibarıyla “genel işler” işkoluna aktarılması gerektiğini, aksi halde yasaya aykırılık oluşacağını da vurguladı.