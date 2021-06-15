Taşın üzerine yazılan gerçek çıktı: İstismara maruz bırakılan çocuk bulundu
Antalya'da, taşın üzerine 'Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin' yazan kız çocuğunun, A.K. olduğu belirlendi. Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurulan A.K.'ye, komşuları H.E.'nin (55) uzun süredir cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Bir süre önce Adana'ya taşındığı belirlenen H.E., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
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Antalya Kepez ilçesi Osman Yüksek Serdengeçti Caddesi'ndeki yeşil alanda bulunan, üzerinde çeşitli yazıların yer aldığı taşın sosyal medyada paylaşılması üzerine, polis hareket geçti. 'Yaşım 12, tecavüz edildim, adım A. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin' notu yazılı taşı bulan kişilerden alan polis, çalışma başlattı.
Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazıyı yazan kişinin, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan A.K. adlı kız çocuğu olduğunu belirledi. Çocuk İzlem Merkezi'nde psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan A.K.’nin, uzun süredir komşuları H.E.'nin cinsel istismar ve cinsel saldırısına uğradığı ortaya çıktı. H.E.'nin bir süre önce Adana'ya taşındığı, zaman zaman kente gelerek A.K.'ye cinsel saldırıyı sürdürdüğü belirlendi. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bağlantıya geçtiği Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.E.'nin adresini belirleyip, yakaladı. Gözaltına alınan H.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞI NASIL ANLAŞILIR?
- Cinsel içerikli konulara aşırı ilgi ya da aşırı kaçma eğilimi göstermesi
- Cinsel davranışlarda artış yaşanması
- Uyku sorunları, kabuslar
- Depresyon ya da içine kapanma durumları
- Bedeninin kirli ya da zarar gördüğü şeklindeki söylemler ya da genital organlarında bir sorun olduğunu düşünmesi
- Çizim veya oynadığı oyunlarda cinsellik ögelerini kullanması
- Cinsel yolla bulaşan hastalıkların varlığı gibi belirtiler gözlemlendiğinde, çocuğun cinsel istismara uğradığından şüphelenilmelidir.
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