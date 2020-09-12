Taşocağı ve beton santralına hayır
Kocaeli Karamürsel’e bağlı Kızderbent Mahallesi ile Yalova’ya bağlı Altınova ve Çiftlikköy ilçeleri taşocağı ve beton santralı tehdidi altında.
Karadere ve Kınalı Barajları için 3 ilçe sınırları içerisine taşocağı ve hazır beton santralı yapılması planlanıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 1. Bölge Müdürlüğü’nce “Karadere ve Kınalı Barajları, malzeme ocakları, kırma eleme tesisi ve hazır beton santralı” yapılması için hazırlanan ÇED başvuru dosyası geçen 21 Mayıs’ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun bulundu. 30 Haziran’da da halkın katılımı toplantısı yapıldı. ÇED süreci devam ediyor.
Karamürsel Kaymakamlığı’na dilekçe vererek proje alanının köy yerleşimine 2.5 km. uzaklıkta olduğunu anımsattıklarını söyleyen Kızderbent Mahallesi Muhtarı Recep Akbaş, “Yöre halkının tamamı çevresel, tarım, hayvancılık ve turizme yönelik zararlarını öngörerek projeyi istemediklerini bildirmiştir. Ancak bu tutanaklara geçirilmedi. Taşocağı projesini köyümüzün yakınında istemiyoruz. Projenin iptalini ya da 10-15 km. uzaklıkta olmasını talep ediyoruz” dedi.
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