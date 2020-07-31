Tatilde kilo almak istemeyenler dikkat: Uzmandan beslenme önerisi

31 Temmuz 2020 Cuma, 10:07

Tatilinizde kilonuzu korumak hatta pandemi döneminde aldığınız fazla kilolardan kurtulmak mümkün. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hale Taşgından beslenme önerişeri şöyle:

Güne kahvaltıyla başlayalım

İştah açıcı açık büfe kahvaltı seçeneklerinin tümünü tüketmek yerine tatil süresince her gün farklı bir kahvaltı seçimi yapmanız oldukça faydalı olacaktır. Kahvaltılarınızı mutlaka domates, salatalık, biber gibi yaz sebzeleri ile zenginleştirin. İçecek olarak da bitki çaylarını tercih edebiliriz.

Kahvaltılarınızda hem C vitamini hem de mineraller açısından oldukça zengin olan ceviz ve badem gibi yağlı tohumlar ve kuru kayısı gibi doğal meyveleri tüketmemiz oldukça sağlıklı.

HAZIR MEYVE SULARINI TÜKETMEYELİM

Hazır rengarenk meyve sularında, istenilen tadı elde etmek için kullanılan meyvelerin yanı sıra yoğun miktarda şekerde kullanılmakta, çoğu zaman da katkı maddeleri kullanılarak ürünlerin raf ömrü uzatılmaya çalışılmaktadır. Bu meyve suları sadece kilo alımı açısından değil sağlığa da oldukça zararlıdır.

MEYVE SUYU YERİNE MEYVEYİ KATI OLARAK TÜKETELİM

Meyveler katı olarak tüketildiğinde daha az kalori aldığımız gibi daha çok miktarda lif alırız. Örneğin portakal suyunda lif miktarı yok denecek kadar az iken bir bardak portakal suyu ortalama 110 kaloridir. Fakat orta boy bir portakalı bütün olarak tükettiğimizde 3gr lif ve 60

KIZARTMA VE HAMUR İŞLERİNDEN KAÇINALIM

Kavurma, kızartma ve hamur işlerinden olabildiğince uzak durmalıyız özellikle mayonez gibi soslarla hazırlanan yemekler oldukça sağlıksızdır. Tercihimizi haşlama, ızgara ve tencere yemeklerinden yana yapmalıyız. Açık büfede sunulan yemeklerin büyük bölümü hem sağlıksız hem de tehlikelidir. Bu yemekler sağlıklı gibi görünse de bu besinlerin pişirme yöntemlerine ve kullanılan malzemeye dikkat etmeliyiz.

ARA ÖĞÜNLERİ ATLAMAYALIM

Ara öğün yaparak kan şekerimizi dengelemeli akşam yemeklerine çok aç karnına gitmemeliyiz. Ara öğünlerde kek, poğaça ve tatlı gibi kilo almamıza neden olan karbonhidrat ağırlıklı besinleri tercih etmemeliyiz, Tercihimizi meyve ve yoğurt, süt gibi protein kaynağı besinlerden yana yapmalıyız.

SU TÜKETİMİNE DİKKAT EDELİM

Yemeklerden daha önemli bir konu da su tüketimidir. Özellikle yaz aylarında hava sıcaklığının da etkisi ile ter yoluyla sıvı kaybı yaşandığından kaybedilen sıvının tekrar kazanılması şarttır. Kaybedilen sıvıyı su ile karşılamalı günlük ortalama 1,5- 2 litre su tüketmeliyiz.

PORSİYON KONTROLÜNE DİKKAT EDELİM

Servislerinizde tercihimiz küçük tabaklar olsun. Küçük tabaklar porsiyon kontrolünüzü kolaylaştıracaktır. Yemeğinize yoğurt, közlenmiş veya çiğ sebzelerden hazırlanmış salata tabağı ile başlayalım ana yemeğe ise hafif bir doygunluk hissettikten sonra başlayalım ve ana yemek çeşitlerinden sevdiklerimizden küçük bir porsiyon alalım.

ALKOL TÜKETİMİNE DİKKAT EDELİM

Alkol tüketiminde tükettiğimiz alkol miktarı kadar şeker de tüketiriz.Bu sebeple alkol tüketimimizi mümkün olduğunca azaltmalı ve kalorisi en düşük alkollü içkileri tercih etmemiz daha sağlıklı olacaktır.

EGZERSİZİ İHMAL ETMEYELİM

Tatildeyim diye sporu ihmal etmeyelim. Özellikle yüzme diğer egzersizlere kıyasla daha fazla kalori yakmamızı sağladığı gibi kas miktarınızın artmasına da yardımcı olacaktır.