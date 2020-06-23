23 Haziran 2020 Salı, 12:32

Her şeyin değiştiği o yaz,

Charlie, Fran ile tanıştı…

1997 yılında Charlie, eski lise fotoğraflarınıza baktığınızda kim olduğunu hatırlamadığınız o çocuktu. Sınavları iyi geçmemişti. Evinde işler pek de yolunda gitmiyordu, tam tersi olması gerekirken evde göz kulak olması gereken bir babası vardı ve Charlie’nin aklındaki en son şey geleceğinin nasıl olacağıydı.

Sonra hayatına, ne yapmak istediğini bilen, kendinden emin Fran girdi ve Charlie yolunda gitmeyen hayatına rağmen umuda kapılmaya başladı.

Ancak Charlie, Fran ile birlikte olmak istiyorsa, arkadaşlarının tüm saygısını kaybetmek ve bambaşka biri olmak uğruna kendisine sunulan zorlu seçeneğe göğüs germek zorundaydı. Kumpanya’ya katılmalıydı, üstelik dahası da vardı...

Dokunaklı, komik, çarpıcı Tatlı Hüzün, yetişkinliğe giden taşlı yolda yaşananların, aile yaşantısı karmaşasının, arkadaşlığın hayata bağlayıcı gücünün ve ilk aşkın, sadece bittikten sonra neye uğradığınızı anladığınız bir anlık yakıcı patlamasının trajikomik anlatısı. Yalnızlığın buz gibi acısına, baş döndürücü iniş ve çıkışlarıyla ilk aşkın mucizesine ve Shakespeare’in kelimelerinin kalıcı gücüne merhametli ve zekice bir bakış.

Tatlı Hüzün / David Nicholls / Çeviren: Arzu Altınanıt / Epsilon Yayınevi / 436 s.