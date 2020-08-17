Tavuk çiftliğinde yangın: 12 bin civciv öldü

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki tavuk çiftliğinde çıkan yangında 12 bin civciv öldü.

aa
17 Ağustos 2020 Pazartesi, 09:49
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Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Karanlıkdere Mahallesi'nde Muhammet K.'ye ait tavuk çiftliğindeki kümeste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çiftlik sahibi, yangına müdahalede yetersiz kalınca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, kümeste bulunan 12 bin civciv öldü.


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