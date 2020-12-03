Taylan Antalyalı antrenmana katılmadı
Galatasaray'ın formda futbolcusu Taylan Antalyalı bugün yapılan antrenmana sakatlığı nedeniyle katılmadı. Galatasaray, Taylan'ın durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle, "Dünkü antrenmanda girdiği bir ikili mücadelenin ardından sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı, günü tedbir amaçlı olarak tedavi ile geçirdi."
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