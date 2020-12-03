Taylan Antalyalı antrenmana katılmadı

Galatasaray'ın formda futbolcusu Taylan Antalyalı bugün yapılan antrenmana sakatlığı nedeniyle katılmadı. Galatasaray, Taylan'ın durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2020 Perşembe, 15:48
Taylan Antalyalı antrenmana katılmadı
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Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle, "Dünkü antrenmanda girdiği bir ikili mücadelenin ardından sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı, günü tedbir amaçlı olarak tedavi ile geçirdi."


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