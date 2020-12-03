Taylan Antalyalı antrenmana katılmadı

03 Aralık 2020 Perşembe, 15:48

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle, "Dünkü antrenmanda girdiği bir ikili mücadelenin ardından sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı, günü tedbir amaçlı olarak tedavi ile geçirdi."