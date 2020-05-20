Taylan Kulaçoğlu tutuklandı
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, tekrar gözaltına alındı. Gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu tutuklandı.
Sosyal medyada ‘İsimsizler Hareketi’ adı altında platform kurduğu yönünde haberlerle hedef haline gelen Taylan Kulaçoğlu, gazeteci Hakan Gülseven ile birlikte gözaltına alındıktan sonra dün serbest bırakılmıştı. Gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu tutuklandı.
Bugün Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda tekrar gözaltına alındığını söyleyen Kulaçoğlu, "Hiçbir kaçma şüphem olmamasına rağmen, kendi evimden tekrar gözaltına alınıyorum" dedi.
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