20 Mayıs 2020 Çarşamba, 17:19

Sosyal medyada ‘İsimsizler Hareketi’ adı altında platform kurduğu yönünde haberlerle hedef haline gelen Taylan Kulaçoğlu, gazeteci Hakan Gülseven ile birlikte gözaltına alındıktan sonra dün serbest bırakılmıştı. Gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu tutuklandı.

Bugün Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda tekrar gözaltına alındığını söyleyen Kulaçoğlu, "Hiçbir kaçma şüphem olmamasına rağmen, kendi evimden tekrar gözaltına alınıyorum" dedi.