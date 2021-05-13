Taylan Kulaçoğlu tutuklandı
Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek ifadesi alınan Taylan Kulaçoğlu tutuklandı. Gelişmeyi Kulaçoğlu'nun avukatı Tamer Doğan duyurdu.
Avukat Tamer Doğan, Taylan Kulaçoğlu'nun çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığını açıkladı.
Kulaçoğlu'nun avukatı Tamer Doğan, gelişmeyi sosyal medya hesabı Twitter'da duyurdu.
Doğan, dün yaptığı paylaşımda Kulaçoğlu'nun emniyette sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek ifadesi alındıktan sonra gözaltına alındığını bildirdi.
“Müvekkilimiz Taylan Kulaoğlu “sadece bir imzası alınacak” denilerek çağrıldığı emniyette sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek ifadesi alındıktan sonra gözaltına alındı” diyen Doğan, müvekkilinin tutuklanması için özel çaba harcandığını iddia etti ve ekledi: "Sabahtan beri delil topluyoruz diye diye nurtopu gibi yepyeni bir dosya oluşturdular. 8-10 sayfalık dosya bekleyişin ardından oldu koca klasör. Her şey gözümüzün önünde cereyan ediyor. Karar baştan verilmiş gibi."
TAYLAN KULAÇOĞLU KİMDİR?
2013 yılında Fransa'dan Türkiye'ye geldi, yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle bir daha dönemedi.
Sosyal medyada 120 binden fazla takipçisi bulunan Taylan Kulaçoğlu, Ayvalık'ta gözaltına alınmıştı.
2013 yılında RedHack soruşturması kapsamında iki kez gözaltına alınan, delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın hacklenmesi sonrası gözaltına alınmıştı.
Kulaçoğlu, sosyal medya grubundaki paylaşımlar gerekçesiyle tutuklanan Mayıs ayında tutuklanmıştı.
Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2. duruşmada Kulaçoğlu, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir imza şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
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