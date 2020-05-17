Taylan Kulaçoğlu ve gazeteci Hakan Gülseven gözaltına alındı

17 Mayıs 2020 Pazar, 20:10

Sosyal medyada ‘İsimsizler Hareketi’ adı altında platform kurduğu yönünde haberlerle hedef haline gelen Taylan Kulaçoğlu gözaltına alındı. Ayvalık’ta bulunduğu öğrenilen Kulaçoğlu, Twitter hesabından saat 16.22’de “Gözaltına alınıyorum” diye paylaşımda bulundu.

RedHack soruşturması kapsamında 2013 yılında iki kez gözaltına alınan, delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın hacklenmesi sonrası tekrar gözaltına alınmıştı. Kulaçoğlu, bir süredir yapılan haberler ve sosyal medya saldırıları ile hedef gösterildiğini ve düğmeye basıldığını söylemişti.

AKP'nin yayın organı Sabah gazetesinde çıkan haberde Kulaçoğlu hakkında şu ifadeler kullanılmıştı: “Terör örgütü DHKP-C’yi sosyal medyada destekleyen ve terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen Taylan Kulaçoğlu ‘İsimsizler Hareketi’ adı altında Twitter’da bir hesap açtı. Telegram’da da bir kanal açarak örgütleme faaliyeti başlattı. Kulaçoğlu, ‘Bizden olanları İsimsizler Hareketi’ne üye yapın’ diyerek bunu takipçilerine duyurdu. İsimsizler Hareketi, TT listesi belirlemek, sosyal medyada düşüncelerine uygun olmayan hesapları hedef seçmek gibi faaliyetlerinin yanı sıra provokasyon içerikli tweet yani iletiler atarak Türkiye’de kargaşa çıkarmak ve manipülasyon yapmayı hedefleyen paylaşımlar yapıyor. Gezi Kalkışması’nda olduğu gibi sosyal medyadan ‘gezivari’ bir ayaklanma özlemi duyduğu yine paylaşımlarından ortaya çıkıyor.”

Gözaltı görüntüleri sosyal medyadaki AKP'ye yayıkn hesaplar ve AKP'nin yayın organları tarafından hakaret ve tehdit içerikli başlıklarla duyuruldu.

‘DURUMUN NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM’

Taylan Kulaçoğlu’nun ardından RED Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci Hakan Gülseven de gözaltına alındığını duyurdu. Gülseven sosyal medya hesabından “Ve evet, ben de gözaltına gidiyorum! Utanç verici bir durum ama memleketin hali bu! Durumun ne olduğunu tam olarak bilemiyorum. Açıklama yapılacaktır” paylaşımı yaptı.

‘SARAY VE UŞAKLARI HEDEF GÖSTERİYOR’

Kulaçoğlu ve Gülseven’in gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu “Kaçma şüphesi olmayan, çağrılırsa ifade vermeye gidebilecek Taylan Kulaçoğlu hangi suçun faili ki gözaltına alıyorsunuz? Duruşmaların bile yapılamadığı ortamda en fazla 1 sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alıyorsunuz” derken, CHP İzmir Milletvekili ve PM üyesi Selin Sayek Böke: “Saray ve uşakları ‘tak’ diye hedef gösteriyor, iktidarın sopası savcılar ‘şak’ gözaltına alıyor” ifadelerini kullandı.

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay ise “Defalarca denediniz, asla biat etmedi, etmez” ifadelerini kullandı.

'YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK'

Taylan Kulaçoğlu'nun avukatı Dilara Kara, "Taylan Kulaçoğlu, ifade işleminin tamamlanmasının ardından bırakılacaktı. Ancak her ne olduysa(!) bir anda savcının karar değiştirmesiyle yarın adliyeye sevk edileceğini öğrendim" ifadelerini kullandı.