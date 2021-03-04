Tayland donanmasına bağlı denizciler yanmakta olan gemide mahsur kalan 4 kediyi kurtardı

04 Mart 2021 Perşembe, 09:10

Reuters Alabora olan geminin mürettabatı kedilerden önce kurtarılmıştı.





Tayland donanmasına bağlı denizciler, Andaman Denizi'nde yanmakta olan bir balıkçı gemisinde mahsur kalan 4 kediyi kurtardı.

Kediler, mürettabatın kurtarılmasının ardından gemiden denize bir petrol sızıntısı olup olmadığını kontrol etmek için olay yerine giden donanma güçleri tarafından fark edildi.

Bir denizci alabora olmuş gemiye doğru yüzerek kedileri kurtardı.

Donanmada görevli Astsubay Wichit Pukdeelon, elindeki kamerayla gemiyi kontrol ederken kedileri tahta bir kalasın üzerinde fark ettiğini söyledi.

Reuters

Edinilen bilgiye göre kedilerin sağlık durumu iyi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre kediler donanma birliğinde bakım altında.

Söz konusu gemi, Salı günü Andaman Denizi açıklarında seyir halindeyken alev almaya ve ardından da batmaya başladı.

Tayland basını gemideki 8 mürettabatın denize atladığını ve bir süre sonra da başka bir balıkçı gemisi tarafından kurtarıldığını yazdı.