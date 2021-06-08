Tayland’dan kitlesel aşılama programı başladı

08 Haziran 2021 Salı, 00:00

Koronavirüs salgını karşısında aşılama seferberliğine 28 Şubat’ta sağlık çalışanları ile başlayan Tayland’da hükümet, halka yönelik aşı programını bugün başlattı.

Süreci hızlandırmak için aşılama merkezine çevrilen ülkenin farklı bölgelerindeki spor salonları, tren istasyonları ve alışveriş merkezlerinde Çin üretimi Sinovac, AstraZeneca tarafından geliştirilen aşı ve Tayland’da yerel olarak üretilen aşılar kullanılacak.

Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha, Bangkok’un Chatuchak bölgesindeki Bang Sue Grand Station adlı tren istasyonuna kurulan aşılama merkezini ziyareti sırasında aşı tedarikine ilişkin endişelere, "Hükümet herkesin aşıya erişimini sağlayacak" diyerek yanıt verdi.

Tayland Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, kitlesel aşılama seferberliğinde önceliğin 60 yaş üstü nüfus ve kronik sağlık sorunu bulunanlara verileceği belirtildi.

ŞUBAT’TA SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLE BAŞLAMIŞTI

Tayland hükümeti aşılama seferberliğine 28 Şubat’ta Sinovac aşıları ile başlamış, aşıdan ilk olarak ön saflardaki sağlık çalışanları faydalanmıştı. 60 yaş ve üzeri nüfus için ise AstraZeneca aşılarının kullanılacağı kamuoyuna yansımıştı. Hükümetin yalnızca Sinovac ve AstraZeneca aşılarını uyguladığı ülkede yıl sonuna kadar nüfusun yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan 50 milyon kişinin aşılanmasının hedeflendiği gündeme gelmişti. Şimdiye dek 2.8 milyon kişinin en az 1 doz aşıya eriştiği Tayland’da Covid-19 vakalarının toplam sayısı bugün itibariyle 179 bin 886’ya yükselmişti. Ölü sayısı da bin 269 olmuştu.

