Taylor Swift’ten sürpriz albüm

23 Temmuz 2020 Perşembe, 18:28

Taylor Swift’in sekizinci stüdyo albümü olacak bu yeni çalışma “Folklore” adını taşıyor.

Bugün kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak albümünü duyuran Swift şöyle yazdı: “Süpriz. Bu gece tam geceyarısı 8. albümüm olan Folklore’u yayınlayacağım. Tamamı yeni şarkılardan oluşan bu albüme tüm heveslerimi, düşlerimi, korkularımı ve düşüncelerimi boca ettim.”







Bu albümün 2020 için yaptığı ama pandemi yüzünden suya düşen birçok planın bir sonucu olduğunu söyleyen Taylor Swift, yeni şarkıları tam bir yalnızlık ortamında yazdığını ve albümde Bon Iver, Wiliam Bowery, Jack Antonoff ve National grubundan Aaron Dessner ile işbirliği yaptığını açıkladı.

Albümde yer alan 16 parçanın 11’inde Dessner’in imzası bulunurken (ortak yazar ya da yapımcı olarak), Bon Iver da bazı parçalarda ortak yazar olarak yer aldı ve vokal yaptı. Antonoff’tan “müzikal ailemin bir parçası” olarak bahseden Swfit hangi parçalarda katkısı olduğunu ise belirtmedi. Albümdeki ki parçada da ortak yazar olarak Bowery’nin imzası bulunuyor.







ŞARKI LİSTESİ

1. “The 1”

2. “Cardigan”

3. “The Last Great American Dynasty”

4. “Exile” (feat. Bon Iver)

5. “My Tears Ricochet”

6. “Mirrorball”

7. “Seven”

8. “August”

9. “This Is Me Trying”

10. “Illicit Affairs”

11. “Invisible String”

12. “Mad Woman”

13. “Epiphany”

14. “Betty”

15. “Peace”

16. “Hoax”

Bonus parça: “The Lakes”