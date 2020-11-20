Tayvan hükümetinden İzmir Büyükşehir Belediyesine 70 bin dolar deprem bağışı
İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen deprem nedeniyle Tayvan Hükümeti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Soyer ile çevrim içi görüşme yapan Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser T. H. Cheng, İzmir Büyükşehir Belediyesine 70 bin dolar bağış göndereceklerini söyledi.
İzmir depreminin ardından sergilenen dayanışmanın boyutları sınırları aştı. İzmirli depremzedelere destek olmak için harekete geçenler arasına Tayvan Hükümeti de katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile çevrim içi zirvede görüşen Tayvan'ın başkenti Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser T. H. Cheng, belediyeye 70 bin dolar şartsız bağışta bulunacaklarını açıkladı.
Cheng, depremde hayatını kaybedenler için Başkan Soyer'e başsağlığı dileklerini ileterek, uzak mesafelere rağmen İzmir'le bağlarının çok güçlü olduğunu söyledi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, gösterdikleri hassasiyet için Tayvan Hükümeti'ne teşekkür etti. Soyer, "Aramızdaki mesafeye rağmen depremzedelerin hislerini anlamanız çok kıymetli. Acımızı paylaşmanız çok kıymetli. Bu konudaki desteğiniz için size ve çalışma arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum" dedi. Tunç Soyer, bu felaketin dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.
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