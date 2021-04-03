Tayvan’da 50 kişinin öldüğü tren kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Tayvan’ın doğusundaki Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu 50 kişinin öldüğü kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Yetkililer, tren tünele girmek üzereyken rayların yakınındaki tepeye park edilen ve henüz belirlenemeyen nedenle rayların üzerine kayan vincin sahibini sorguladı.
Hualien bölge savcısı, kaza ile ilgili henüz hiçbir suçlamanın yapılmadığını bildirdi.
Tayvan Demiryolları İdaresinden yapılan açıklamada, kaza yerindeki onarım çalışmalarının bazı seferlerde 15-20 dakikalık gecikmelere sebep olabileceği belirtildi.
İlk aşamada ölü sayısını 51 olarak bildiren yetkililer, son değerlendirmelerin ardından sayıyı 50 olarak güncelledi.
Dün yerel saatle 09.28’de meydana gelen kazada 50 kişi öldü, 178 kişi yaralandı.
Kaza, Tayvan'daki son 70 yılın en ölümcül tren kazası olarak kayıtlara geçti.
Yaklaşık 488 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, Hualien bölgesindeki Chinshui Tüneli'ne girmek üzereyken önüne kayan vince çarparak raylardan çıkmıştı. Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar almıştı.
Video Haberler
- Yarım milyon dolarlık tabloyu 'yanlışlıkla' boyadılar
- Kılıçdaroğlu'dan Aslı Özkısırlar tepkisi: Çok öfkeliyim
- Avcılar'da skandal olayın görüntüleri!
- Nisan ayında kar şaşkınlığı
- Canlı yayında beklenmedik an! Rus muhabirin zor anları
- Gözaltına alınan Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı
- Sivas'ta 'Biontech' aşısına yoğun ilgi
- Üçüncü ittifak olacak mı? sorusuna yanıt verdi
- Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği'nden müdahale
- Küçükçekmece'deki korkunç ölüm kameraya yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Zeytin yaprağı çayı tüketirken dikkat!
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Yeşil çayın faydaları ve zararları nelerdir?
- 25 gün yatak sırası beklerken yaşamını yitirdi
- Portakalın faydaları ve zararları nelerdir?
- AKP'den büyük zam teklifi
- Gözaltına alınan Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı
- Kaymakam ölü bulundu
- YSK'den 'Gelecek Partisi' kararı
- 'Pişman ederim' tepkisi