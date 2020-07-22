Tayvanlı şirket 6G araştırmalarına başladı

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 16:32

Yeni nesil ağ teknolojisi 5G, henüz Türkiye’de ticari olarak kullanıma sunulmamış olsa da ABD, Güney Kore gibi mobil teknolojinin fazlasıyla önemsendiği ülkelerde hızlı bir yayılım gösterdi ve günümüzde satışa sunulan neredeyse tüm amiral gemileri 5G bağlantı desteğine sahip durumda.

webtekno.com'da yer alan habere göre, akıllı telefon pazarında sözü geçen şirketlerin 5G konusunda agresif bir yayılmacı politika izlemesi, uzun vadede söz sahibi olmayı planlayan şirketlerin 6G için şimdiden harekete geçmesine neden oldu. Bu şirketlerden biri de MediaTek ve gelen yeni bilgilere göre Tayvanlı şirket şimdiden 6G Ar-Ge çalışmalarına başlamış durumda.

MediaTek’e yakın kaynakların aktardıkları bilgilere göre Tayvanlı şirket, 5G için Ar-Ge çalışmalarına yaklaşık 6 yıl önce başlamıştı ve geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan 5G destekli Dimensity işlemciler, MediaTek’in 5G konusunda olumlu yorumlar almasını sağlamış durumda.

MediaTek, Tayvan’ın yanı sıra Finlandiya’da da bir Ar-Ge merkezine sahip ki bu konum son derece önemli. Zira Finlandiya, Nokia’nın anavatanı ve Nokia, akıllı telefon sektöründe popüler şirketlerden biri olmasa da mobil iletişim altyapısı konusunda son derece yüksek bir Ar-Ge gücüne ve teknolojilere sahip.

Finlandiya’dan gelen bilgilere göre MediaTek, buradaki merkezinde çoktan bir 6G araştırma ekibi kurmuş durumda. Nokia’nın Ar-Ge çalışmaları 6G ekipman ve standartlarının nasıl olacağına odaklanırken MediaTek, bu teknolojinin tüketicilere sunumu üzerinde çalışacak. Bu da demek oluyor ki iki şirket, herhangi bir rekabet içine girmeden iş birliği içinde 6G çalışmalarını sürdürebilecekler.

6G’nin 2030’dan önce ticari kullanıma açılması beklenmiyor. Dolayısı ile MediaTek’in 6G konusunda kendini geliştirmek için önünde epey süresi bulunuyor. Bununla birlikte Huawei, Samsung, Qualcomm ve akıllı telefon sektörünün diğer büyük markalarının de şimdiden 6G için çalışmalara başladığını hatırlatalım.