TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'na yargıdan ret

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 14:06

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nun Antalya Baro Başkanı Polat Balkan hakkında 'sosyal medyadan hakaret ettiği' iddiasıyla yaptığı suç duyurusuna, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kovuşturmaya yer olmadığına" karar verildi. Balkan, savcılık kararını sosyal medya hesabından paylaştı.

Feyzioğlu, Balkan'ın söz konusu tarihte Twitter hesabından kendisine yönelik, “Bu sözler TBB Başkanı sayın avukat Metin Feyzioğlu'na ait. Sayın Feyzioğlu basit yalancısınız. Çırpındıkça çamura bulanıyorsunuz. Fermanlı bir ölüm kuşu, satırı alan cellat olmaya soyunmuş gibisiniz” sözlerinin ‘hakaret içerdiği' iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

HAKARET DEĞİL

Sözcü'nün haberine göre, bunun üzerine soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı inceleme sonunda, yerleşik Yargıtay kararlarına göre ‘basit yalancısınız' şeklindeki sözlerin hakaret suçunun unsurlarını taşımadığı, rahatsız edici ve nezaket dışı sözler niteliğinde değerlendirildiği sonucuna vardı.

Cumhuriyet Savcılığı'nın karar metninde de “Bu nedenle ortada somut bir suç unsuru bulunmadığından başkaca da bir soruşturma işlemi yapılmasına gerek olmadığını değerlendirmekle, şüpheli hakkında kamu adına ‘Kovuşturma yapılmasına yer olmadığına' karar verildi” denildi.

Antalya Baro Başkanı Polat Balkan



“İKTİDARIN UZANTISI HALİNE GELMİŞ”

Geçirdiği kalp krizi sonucu by pass ameliyatı olan ve birkaç gün önce taburcu edildiği evinde istirahat eden Antalya Baro Başkanı Polat Balkan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Balkan, paylaşımında; “TBB Başkanlık Makamı’nı işgal eden, tarihsel olarak bütün meşruiyetini yitirmiş ve iktidarın uzantısı haline gelmiş olan Metin Feyzioğlu’nun hakkımda yaptığı suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Kovuşturmaya Yer Olmadığına”karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.