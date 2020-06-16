TBB Başkanı ve yönetimini baro başkanlarının belirlemesi önerisi, parti içinde de tartışmaya neden oldu

16 Haziran 2020 Salı, 02:00

AKP MYK, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplandı. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, toplantıda, AKP’li kurmaylar, baroların seçim yapısında değişiklik öngören yasa taslağı ile ilgili sunum yaptı. Yasa teklifinin taslak metnine göre, “avukat sayısı 5 bini aşan illerde” 2 bin üyesi bulunan “alternatif baro” kurulabilecek. Avukat sayısı 5 binin üzerinde bulunan iller arasında ise sadece Ankara, İstanbul ve İzmir yer alıyor. Bu üç büyükşehirde “alternatif baro” kurulması durumunda ise baro başkanları toplam sayısının 85, 90 civarında olması bekleniyor. Mevcut düzenlemede ise ülke genelinde 80 baro başkanı bulunuyor.

‘TARİHLE SIRALAMA’

Yine AKP MYK’de sunulan taslağa göre, mevcutta bulunan baroların konumu korunacak ancak diğer barolar “kuruluş tarihine göre bir sıralamaya” tabi tutulacak. Buna göre, Ankara’da mevcutta bir baro bulunurken, “Ankara 2. Barosu”, “Ankara 3. Barosu” ya da “İstanbul 2. Barosu”, “İstanbul 3. Barosu” gibi barolar oluşturulabilecek. “Alternatif baroların kurulması” sonrasında ise üye sayısının 2 binin altına düşmesi durumunda, sayının tamamlanamaması halinde, o baro kapatılacak.

Mevcut düzenlemeye göre, TBB’nin genel kurulunu “olağanüstü toplantıya çağırmak için en az 10 baronun yönetim kurulunun imzası yeterli olabiliyordu. Ancak AKP’li kurmayların hazırladığı taslağa göre, “TBB genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak için baroların yarısının yönetim kurulları yazısı” gerekecek.

Ancak Türkiye’de bulunan 80 baro başkanının çoğunluğunun iktidara muhalif tavırda olması nedeniyle, bu istek AKP içinde de tartışmalara neden oldu. Bu şekilde bir düzenlemenin “TBB başkanı ve yönetimi seçiminde yönetimin tamamen muhalif gruplarca belirlenebileceği”, bu yüzden düzenlemenin “AKP’deki hukukçu milletvekillerinin itirazı üzerine çıkarıldığı” belirtiliyor. Söz konusu düzenlemeye TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’ndan da itiraz geldiği ifade ediliyor. Taslağın bu dönem TBMM’ye gelip gelmeyeceği netlik kazanmazken, AKP’nin teklifi bir an önce Meclis’e getirmek istediği de konuşuluyor.