TBB’nin Kurucu Genel Sekreteri Atila Sav yaşamını yitirdi

16 Aralık 2020 Çarşamba, 15:50

Atila Sav'ın vefat haberi Türkiye Barolar Birliği'nin sosyal medya hesabından duyuruldu.

Açıklamada şöyle denildi:

TBB’nin kurucu Genel Sekreteri ve 1980-1983 dönemi Başkanı, hukuk devleti idealinin yılmaz savunucusu, çok yönlü kişiliğiyle ülkemizin her alanda çağdaş uygarlık düzeyinin de üzerine çıkması için mücadele etmiş mümtaz insan AVUKAT ATİLA SAV'ı kaybettik.