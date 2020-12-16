TBB’nin Kurucu Genel Sekreteri Atila Sav yaşamını yitirdi
Türkiye Barolar Birliği'nin Kurucu Genel Sekreteri Atila Sav hayatını kaybetti.
Atila Sav'ın vefat haberi Türkiye Barolar Birliği'nin sosyal medya hesabından duyuruldu.
Açıklamada şöyle denildi:
TBB’nin kurucu Genel Sekreteri ve 1980-1983 dönemi Başkanı, hukuk devleti idealinin yılmaz savunucusu, çok yönlü kişiliğiyle ülkemizin her alanda çağdaş uygarlık düzeyinin de üzerine çıkması için mücadele etmiş mümtaz insan AVUKAT ATİLA SAV'ı kaybettik.
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