TBB’nin Kurucu Genel Sekreteri Atila Sav yaşamını yitirdi

Türkiye Barolar Birliği'nin Kurucu Genel Sekreteri Atila Sav hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2020 Çarşamba, 15:50
TBB’nin Kurucu Genel Sekreteri Atila Sav yaşamını yitirdi
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Atila Sav'ın vefat haberi Türkiye Barolar Birliği'nin sosyal medya hesabından duyuruldu.

Açıklamada şöyle denildi:

TBB’nin kurucu Genel Sekreteri ve 1980-1983 dönemi Başkanı, hukuk devleti idealinin yılmaz savunucusu, çok yönlü kişiliğiyle ülkemizin her alanda çağdaş uygarlık düzeyinin de üzerine çıkması için mücadele etmiş mümtaz insan AVUKAT ATİLA SAV'ı kaybettik.


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