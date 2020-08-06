TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 9 milletvekili Koronavirüs tedavisi görüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te toplam 23 bin 310 testin yapıldığını söyleyerek, ''Toplamda 9 milletvekili Covid-19 tedavisi görüyor. Tedavi gören personel sayısı ise 35'' açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2020 Perşembe, 12:28
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop TBMM'de yaptığı açıklamada "Son 3 aylık dönemde başkanlık sistemine destek arttı" dedi. 

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