TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 9 milletvekili Koronavirüs tedavisi görüyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te toplam 23 bin 310 testin yapıldığını söyleyerek, ''Toplamda 9 milletvekili Covid-19 tedavisi görüyor. Tedavi gören personel sayısı ise 35'' açıklamasında bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop TBMM'de yaptığı açıklamada "Son 3 aylık dönemde başkanlık sistemine destek arttı" dedi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- Yurttaş Bize kızıyorlar deyip kaymakama şikayet etti
- Kaza sonrası yumruklar havada uçuştu
- Aniden şişiyor... Tıp dünyasını şaşkına çevirdi
- Pınar Gültekin'in babası Erdoğan'a seslendi
- Haliç'ten ceset çıktı
- Trafikte böyle görüntülendi, 1228 lira ceza kesildi!
- Başkent'te Hannibal koca dehşeti
- Akşener ile Kıbrıs gazisi arasında dikkat çeken diyalog!
- Nesli tükendiği biliniyordu, Anadolu Parsı görüntülendi
- Genç kızlar tekme tokat birbirine girdi!