TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP'li Enis Berberoğlu kararıyla ilgili olarak, "O karar bu sabah itibariyle bilgi olarak gelmiş. İlk değerlendirmeyi yapacağız. Milletvekilliğinin nasıl verileceği konusunda açık bir hüküm yok. Genel hukuk kuralları çerçevesinde değerlendireceğiz" dedi. "Berberoğlu şu anda vekil mi sorusuna" Şentop, "Onu hukukçu arkadaşlarla konuşacağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2021 Perşembe, 11:56
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması
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