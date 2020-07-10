TBMM Başkanı Şentop açıkladı: Ayasofya'da ilk namaz ne zaman?
Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya’yı müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya önümüzdeki hafta cumaya kadar ibadete açılacak" dedi.
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
Karar sonrası açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir gazetecinin, ''Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?'' sorusuna ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz'' yanıtını verdi.
Şentop'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
* Bu kararla beraber Ayasofya Cami olarak ibadete açılmış oldu. Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu kararname ile uygulamaya dair bir işlem bu. Bununla da bütün camilerin yönetiminde olduğu gibi Ayasofya'nın cami olarak yönetimi de Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmiş oluyor.
"TARİHİ BİR OLAY"
* Ayasofya'nın ibadete açılması tarihi bir olay. Ayasofya bizim kuşağımızın, bizden önceki birçok kuşağın ideallerinde cami olarak açılması gereken bir yapı olarak her zaman yer almıştır. Hedef olarak, hayal olarak, rüya olarak yer almıştı.
* "Zincirler Kırılsın Ayasofya Açılsın" bizim gençliğimizin en önemli sloganlarından biriydi. O dönemlerin gençlik liderlerinden sayın Cumhurbaşkanımız o yıllarda da büyük gayret gerçekleştiren biriydi. Onun Cumhurbaşkanlığı'nda Ayasofya kararı anlamlı. Danıştay 10'uncu dairesinin başkan ve üyelerini tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımıza kararname için teşekkür ediyorum.
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