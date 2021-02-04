TBMM Başkanı Şentop AYM’nin Berberoğlu kararını eleştirdi, TBMM kararı geri gönderdi

04 Şubat 2021 Perşembe, 06:00

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Berberoğlu hakkındaki ikinci hak ihlali kararının gerekçesini değerlendiren Şentop, kararda, hukuki bölümlere prensip olarak katıldığını belirtirken, AYM kararlarının bağlayıcı olduğunu vurgulayarak, mahkemelerin uyması gerektiğini söyledi. Kararın gerekçesinde “siyasi bildiri” denebilecek bir bölüm olduğunu savunan Şentop, Meclis ve HSK başta olmak üzere ilgili kurumlara yönelik kısma tepki gösterdi. “Bu benim hatırladığım ilk kez” diyen Şentop, “AYM tabiri caizse bir çağrı, bildiri yapıyor. ‘Hep beraber bu işe sahip çıkalım’ gibi bir bildiri yapıyor. Bu AYM’nin görev ve yetkileri arasında yok. Bilhassa TBMM’ye tembihte, nasihatte bulunması, öğüt vermesi AYM’nin açıkça yetki aşımıdır. Bu kararı siyasi bildiriye dönüştüren bir kısmıdır” ifadelerini kullandı.

Şentop, “tavzi ve maddi hatanın düzeltilmesi” için AYM’ye yazı göndereceklerini söyledi. Berberoğlu’nun milletvekilliğinin kesin hükmün bildirilmesiyle düştüğünü söyleyen Şentop, “Kesin hüküm ne zaman ortadan kalkacak AYM’nin kararında buna dair bir cümle yok. AYM uzun uzun anlatıyor tekrar 14. Ağır Ceza’ya yolluyor. Demek ki kendisinin bu yönde hüküm vermeye yetkisi yok. AYM’ye yakışmayan kararlar var” dedi.

TBMM İADE ETTİ

Şentop’un, “AYM’nin öğüt vermesi açıkça yetki aşımıdır” çıkışının ardından TBMM Başkanlığı, AYM tarafından gönderilen Berberoğlu gerekçeli kararını iade etti. Yapılan açıklamada, “Yargısal makamlar milletvekillerine tavsiyede bulunamaz” denildi.