TBMM Başkanı Şentop: “Pist çok iyiymiş değil mi şampiyon”
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “Formula 1’in İstanbul ayağını kazanan Mercedes Pilotu Lewis Hamilton’ın yeni şampiyonluğunu podyumda tebrik edip, kupasını takdim ettik. Pist çok iyiymiş değil mi şampiyon” ifadelerini kullandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Formula 1 Türkiye Grand Prix’ini kazanan Hamilton’a kupasını takdim etti. Ayrıca Başkan Şentop, İngiliz pilotu sosyal medya hesabından da tebrik etti.
Yarış sonrası Twitter hesabından bir paylaşım yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Formula 1’in İstanbul ayağını kazanan Mercedes Pilotu Lewis Hamilton’ın yeni şampiyonluğunu podyumda tebrik edip, kupasını takdim ettik. Pist çok iyiymiş değil mi şampiyon” ifadelerini kullandı.
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