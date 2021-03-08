TBMM Başkanı Şentop'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Sözleşmesi hakkında yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki düzenlemeler büyük ölçüde kadına karşı şiddeti engelleyebilecek hukuki zemin oluşturuyor. Fakat bunların gerek uygulanması konusunda titizlik hem de toplumsal bilinçlenme önemli. Bu konuda kararlılık ve bilinç lazım" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Şentop yeni Anayasa konusunda, "Meclis'te bu konuda samimi bir kararlılık olursa bütün siyasi partilerimizde, Türkiye'nin yeni anayasa yapabileceğine inanıyorum. Bunun yolları, yöntemleri var" ifadelerini kullandı.
AYM'nin kararı sonrası tekrar milletvekili Enis Berberoğlu hakkında konuşan Şentop, "Eğer kesin hükmü kaldırma yetkisi Anayasa Mahkemesi'nde olsa, bunu İstanbul'daki 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden istemez. Demek ki Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruda bunu kaldıramıyor. Bunu kaldırma yetkisi, mahkemelere ait. Dolayısıyla Anayasa'ya göre bireysel başvurunun sonucunu beklemek mecburiyeti yok. Daha önce uygulama bu şekilde olmuştu. Henüz daha karar gelmedi. Onunla ilgili değerlendirmeyi daha sonra yapacağız" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
İstanbul Sözleşmesi hakkındaki soruya da yanıt veren Şentop, "Türkiye'deki düzenlemeler büyük ölçüde kadına karşı şiddeti engelleyebilecek hukuki zemin oluşturuyor. Fakat bunların gerek uygulanması konusunda titizlik hem de toplumsal bilinçlenme önemli. Bu konuda kararlılık ve bilinç lazım" açıklamasını yaptı.
GERGERLİOĞLU HAKKINDAKİ KARAR
Anayasa Mahkemesi hükmün kesinleşmesini engelleyen bir durum değil. Anayasa Mahkemesi'ndeki bireysel başvurunun doğrudan etkisi kesinlikle yok.
Gergerlioğlu'nun yargı kararı henüz Meclis'e ulaşmadı. Bunun ulaşması için mahkemeden usulüne uygun olarak gelmesi gerekiyor. Ondan sonra bir değerlendirme yapılacaktır.
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