TBMM Deprem Komisyonu’nda şeriat uyumlu sukuk sistemi önerildi

29 Ocak 2021 Cuma, 06:00

Deprem Komisyonu’nda, kentsel dönüşümün finansmanına ilişkin sunum yapan akademisyenler, bu maliyetin karşılanması için faizin yasak olduğu İslami finans ile genellikle “şeriat uyumlu” tahviller olarak da adlandırılan “sukuk” uygulamasını önerdi. Yatırımcının faizsiz sabit getiri elde etmesini amaçlan Sukuk, genellikle “şeriat uyumlu” tahviller olarak adlandırılan finansal sertifikalar olarak biliniyor.

TBMM Deprem Komisyonu'nda, uzmanların sunumlarına devam edildi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, hemen hemen tüm ülkelerin son zamanlarda temel finans kaynaklarının başında İslami finansal enstrümanlarının geldiğini belirterek Türkiye için de faizin yasak olduğu “İslami finans”ı önerdi. Erdoğan, “Türkiye’de kentsel dönüşümün ve depreme karşı alınacak bütün tedbirlerin bütün altyapı harcamalarını kısa dönemde ulusal kaynaklarımızla karşılama şansımız yok. Bunun için de İslami finans temel bir çözüm. İslami finansman ile kentsel dönüşümü finanse etmek için bizim önerdiğimiz model ‘modifiye sukuk’ uygulamasıdır” dedi.

AHLAKA AYKIRI İŞ OLMAZ

İslami finansın özelliklerine ilişkin yöneltilen soru üzerine temel parametreleri anlatan Düzce Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Gedikli ise bu yolla aşırı riskin bertaraf edildiğini kaydederek, “Mesela aşırı risk barındıran kumar gibi bir iş, İslami fonu kesinlikle kullanamaz. Bir de toplum açısından fayda sağlayacak olan projeleri yapma mecburiyeti vardır İslami finansta. Örneğin, ahlaka mugayir (aykırı) bir işe giremezsiniz. Mesela toplum açısından çok fayda sağlamayan, çevreyi kirletecek bir proje İslami fon tarafından fonlanabilecek bir iş değil” diye konuştu.

MHP’Lİ VEKİLDEN KATAR SAVUNMASI

MHP’li Lütfi Kaşıkçı, İslami finans üzerinden Katar ile yapılan anlaşmaları savundu. Kaşıkçı, “Finansın kaynağı Batı’dan geliyorsa sıkıntı yok ama bu finans kaynağı Ortadoğu’dan veya Müslüman ülkelerden, İslam ülkelerinden geldiği zaman hep böyle üzerine tereddütle gidilmiş. Yıllarca yine birçok konuda olduğu gibi aslında bize ‘Cambaza bak’ yapılmış. Katar’ın Türkiye’deki yatırımları... Keşke daha fazla yatırım yapılsa, orada daha büyük ölçekte bir para var” dedi.