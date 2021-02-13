TBMM İletişim Koordinatörlüğü'nden yemek fiyatlarına ilişkin açıklama

13 Şubat 2021 Cumartesi, 18:45

TBMM İletişim Koordinatörlüğü, bazı dijital mecralarda çıkan yemek fiyatlarına ilinin açıklama yaptı. Açıklamada, bazı dijital mecralarda TBMM’nin lokantasında uygulanan ücret tarifesine ilişkin iddialarda bulunulduğu hatırlatılarak, söz konusu haberde, Meclis Lokantasında yemek ücretlerinin düşük olduğu ileri sürüldüğü ifade edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“TBMM lokantası kar amacı güden ve ticari faaliyet yürüten yerlerden değildir. Meclis lokantasında zarar etmeme hedefiyle, sadece maliyeti elde etmek üzere yemek yapılmakta ve sunulmaktadır.

TBMM’nin söz konusu ‘Üyeler Lokantası’ndan milletvekilleri, milletvekillerini ziyarete gelen misafirleri, basın mensupları ve çalışan personel yararlanmaktadır. Bilindiği gibi, birçok kamu kurumunun lokantalarında da benzer yaklaşımla, karsız ve maliyetine yemek hizmeti sunulmaktadır. TBMM lokantasında uygun fiyatlı diye yemek yiyen, sonra yemek fişiyle TBMM’ye kara çalmaya çalışan anlayışı etik bulmadığımızı belirterek, herkesi milli iradenin tecelli bulduğu bu yüce çatıya saygı duymaya davet ediyoruz.”