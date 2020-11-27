TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'tek dil' tartışması nedeniyle görüşmelere ara verildi

27 Kasım 2020 Cuma, 22:18

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı ve 2021 Mali Yılı Bütçesi'nin maddelerini görüşmek üzere toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Komisyon'da milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Bir Ermeni okulunda eğitime başladım. Ermenice, Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca'yı öğrendim. Dünyada en kötü İngilizce eğitim veren ülkeyiz. Çünkü dillerden korkuyoruz. Bu eğitimde tek dil var, çoğulculuk yok" dedi.

Paylan'a yanıt veren Oktay, "Bu vesileyle Sayın Paylan'ın öğrendiği dilleri de öğrenmiş olduk, memnun olduk. Bayağı sayıda dil biliyor. Daha da artacağını ümit ediyorum ve son derece de güzel kullanıyor ama Sayın Paylan şunu da arzu ederim; öğrendiğiniz, bildiğiniz bu dilleri, ekmeğini yediğiniz, suyunu içtiğiniz, havasını kokladığınız, toprağından beslendiğiniz bu güzel ülkeyi dışarıda şikayet etmek için değil, ülkemizin lehine de kullanmanız inşallah bir gün gelir, nasip olur" ifadelerini kullandı.

Oktay'ın sözlerine HDP'li milletvekilleri tepki gösterdi. Fuat Oktay'la HDP milletvekilleri arasında yaşanan sözlü tartışmasının uzaması üzerine görüşmelere kısa bir ara verildi. Ardından görüşmeler devam etti.