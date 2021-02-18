TBMM'de AKP ve CHP arasında 'Boğaziçi' tartışması

18 Şubat 2021 Perşembe, 09:24

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesi protestolarından tutuklanan 9 öğrenciyi cezaevinde ziyaret etmesinin ardından TBMM Genel Kurulu’nda konuşma yaptı. “Tutuklu öğrencileri kazıdık içlerinden çok acayip insanlar çıktı” diyen Özgür Özel, kurula hitaben şunları söyledi:

“Allah aşkına konuşun; aileleriyle konuşun, bu çocuklarla konuşun. Bir algı operasyonunun, bir trol aklının peşine devleti takmışız; acayip işler olmuş yani acayip. Hangisine gitseniz şaşırıp kalıyorsunuz, 10 tanesinden 9'unda terör örgütüyle ilgili hiçbir şey yok. Ne savcı iddia etmiş, ne hâkim kabul etmiş; hep gösteri yürüyüşüne muhalefet, bu arkadaşlara da 2911, bu arkadaşlara da halkı kin ve düşmanlığa sevk. ‘Biz, halka açık sergi yapmadık ki, onu çekip servis eden sivil halkı kin ve düşmanlığa sevk etti’ diyor. Mağduru oldukları cezayı çekiyorlar.”

'ON GÜN ÖNCE BU ÜLKEYE YAŞATTIĞIMIZDAN UTANIRSINIZ'

Kabe fotoğrafını yere serdikleri iddia edilen öğrenciler için “Pırıl pırıl çocuklar” diyen Özel, şunları aktardı:

“Affınıza sığınarak son konum da şu Başkanım, dün de konuşmadık: Ben geçen hafta bir iş yaptım -bütün milletvekillerimize tavsiye ediyorum, biz 5 arkadaş gittik- şu Boğaziçi tutuklularını bir göreyim dedim Sayın Başkanlarım, şu teröristleri bir göreyim, terörle iltisakları bir göreyim. Boğaziçi tutuklularını kazıdık, içinden acayip insanlar çıktı, acayip çocuklar çıktı, gidip de görseniz, on gün önce bu ülkeye yaşattığımızdan utanırsınız. Efendim, o 'Kabe resmini yere serdiler, tepindiler' meselesi var ya Sayın Başkanım, iki arkadaş, Doğu ile Selahattin, Boğaziçi Fizik tek tercih girmişler, orada tanışmışlar, birinin dedesi de fizik profesörü. Yan yana hücrelerde yatıyorlar, birbirini görmeden satranç oynuyorlar, pırıl pırıl çocuklar. Birinin anası babası AK Parti'li, birisi AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı yapıyor, yapmış, yeni bırakmış; öbürünün babası MHP'li. 'Kabe'ye saygıyı en iyi biz biliriz, ben geçen seneye kadar beş vakit namaz kılardım' diyor birisi. 'Biz, 400 eserlik sergi yapacaktık, ilk gelenler asıldı, gerisi yerde kaldı, birisi çekmiş. Biz, ertesi gün İnsanlar sinirlendi, bu fotoğraf asılmalıdır diyenleriz. Asılırken başındaki fotoğrafımız, bir gün önceki videoyla ilişkilendirildi, hedef gösterildi. Şikayetçi olduk takip ediyorlar diye, şikâyetçi gittiğimiz yerden tutuklu çıktık' diyorlar.”

'HUKUK KİM HAKLI KARAR VERECEK'

CHP'li Özel'in sözlerine yanıt veren AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, öğrencilerin itirazlarını dile getirirken manipülasyonlara dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Burada çok ince bir çizgi var, biz hukukçular, burada hep defaatle söylüyorum, hayatın itirazla şekillendiğine inanırız. İtiraz önemlidir, hukuk içerisinde kalarak. Hani siz 'protesto' kelimesini tercih ediyorsunuz, ben 'itiraz'ı tercih ediyorum. 'Bir itirazım var' demek hayatın bizatihi içinde var olmak demektir, önemlidir. Öğrenciler, itiraz ederler, hukuk içinde kalarak kendi taleplerini dile getirirler. Fakat bunu yaparken kendileri farkında olmasa bile bir grup insan, bir grup terör örgütü onları manipüle edebilir, onları kullanabilir maalesef. Bu suistimale müsaade etmeden bunları yapmaları lazım" dedi.

Çocukların anne, babaları veya çocuğun bizatihi kendisinin hangi partiden olduğunun da hiçbir önemi olmadığını vurgulayan Zengin, "Bence, hiçbir önemi yok. Ben şuna inanıyorum; çocuklar bizim çocuklarımız. Çocuklarımız hata da yapabilir. Eğer hata yapıyorlarsa anne, baba, siyasetçi olarak bizim onları sarıp sarmalayıp onları oradan kurtarmamız lazım. Ama bunu yaparken de o çocukları böylesine, bu ülke için, o güzel canım üniversiteyi böyle terörize ederek, o canım üniversite içerisinde başka bir şeyin gelmesine önayak olanları da hem o örgütsel yapıları hem de eğer onları yönlendiren siyasi bir kuvvet de varsa onlarla alakalı da hukuk içinde kalarak neyse yapmamız gereken bunu yapmamız gerekiyor. Hikaye, fevkalade önemlidir ama her bir hikaye hukukta bağımsızdır ve ben inanıyorum ki; Türkiye'nin hukuk sistematiği, bu çocuklarımıza en hızlı şekilde kim haklı, kim haksız, kim yanlış yaptı, kim doğru yaptı, bu konuda karar verecektir" değerlendirmesinde bulundu.