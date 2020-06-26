TBMM'de CHP bünyesindeki personel evden çalışacak
CHP, TBMM’de Covid-19 vakalarının artması nedeniyle milletvekillerinden personellerini evden çalışmaya geçirmelerini istedi.
CHP, "normalleşme" adımları kapsamında vaka sayısının iki katına çıktığı TBMM’de çalışanlar için harekete geçti.
TBMM’deki personel yoğunluğunun azaltılmasının yararlı olacağı kararlaştırıldı. CHP Meclis Grup Yönetimi, CHP'li milletvekillerine, “TBMM’deki Kovid-19 vakaları nedeniyle milletvekili personelinin evden çalışmalarının sağlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir” mesajını iletti.
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