TBMM'de CHP bünyesindeki personel evden çalışacak

CHP, TBMM’de Covid-19 vakalarının artması nedeniyle milletvekillerinden personellerini evden çalışmaya geçirmelerini istedi.

ANKA
26 Haziran 2020 Cuma, 12:43
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CHP, "normalleşme" adımları kapsamında vaka sayısının iki katına çıktığı TBMM’de çalışanlar için harekete geçti.

TBMM’deki personel yoğunluğunun azaltılmasının yararlı olacağı kararlaştırıldı. CHP Meclis Grup Yönetimi, CHP'li milletvekillerine, “TBMM’deki Kovid-19 vakaları nedeniyle milletvekili personelinin evden çalışmalarının sağlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir” mesajını iletti.


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