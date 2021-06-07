TBMM’de müsilaj sorunu için araştırma komisyonu kurulacak

07 Haziran 2021 Pazartesi, 14:16

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "TBMM'de müsilaj araştırma komisyonu kuracağız. Genel Kurul da önergemizi ele alacağız.. Bütün partilerin hassasiyet gösterdiği bu kunu ile ilgili önergelerini verirlerse perşembe günü de Genel Kurulda görüşebiliriz" ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj" Marmara Denizi sahillerinde görülmeye devam ediyor.

NERELERDE GÖRÜLDÜ?

Sabah saatlerinde güneyden esen lodosla birlikte İstanbul Anadolu Yakası kıyı şeridinde birikmeye başlayan müsilaj tabakaları, Kadıköy'de Kurbağalıdere, Caddebostan Plajı ve Bostancı sahilinde yoğun olarak görülmeye başladı. Maltepe, Kartal ve Pendik kıyı şeridinde de musilaj görüldüğü bildirildi.

Müsilaj, Kocaeli sahillerinde görülmeye devam ediyor. İzmit Körfezi'nin birçok noktasında etkisini sürdüren müsilaj tabakaları, Karamürsel kıyılarında da görülmeye başlandı

KARADENİZ'E DE SIÇRADI

Öte yandan Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Karadeniz'de önceki gün küçük çaplı bir alanda deniz salyası görüldü. Balıkçıların ihbarı ile belediye ekipleri, deniz yüzeyindeki kirliliği temizledi.