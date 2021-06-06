Armağan Çağlayan'dan 'müsilaj eylem planı' tepkisi: "İnşallah, maşallah. Plan bunun neresinde?"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj (deniz salyası) eylem planını açıkladı. Planın içeriğine Armağan Çağlayan'dan tepki geldi.
Müsilaj olarak bilinen deniz salyası, Marmara Denizi olmak üzere birçok bölgenin en büyük çevr sorunu olmaya devam ediyor. Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 21 maddelik müsilaj eylem planını açıkladı. Kurum ayrıca, "91 ayrı noktadan numuneler aldık. İnşallah hep birlikte bir afet yönetim planı çerçevesinde Marmara'mızı koruyacağız. 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak müsilaj problemini inşallah halledeceğiz" ifadelerini kullandı.
"PLAN BUNUN NERESİNDE?"
Bakan Kurum'un açıklamaları sonrası, bir tepki Armağan Çağlayan'dan geldi. Planı ve Bakan Kurum'un açıklamalarını eleştiren Çağlayan, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım yaptı.
Çağlayan'ın paylaşımı şu şekilde:
"Marmara Denizi’ni kurtarma acil eylem planı: 'İnşallah' 'maşallah' 'görevimizdir' 'boynumuzun borcudur'. Plan bunun neresinde?"
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