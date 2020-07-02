TBMM’de Netflix’e örtülü erişim engeli!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Niçin Youtube, Twitter, Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzu anlıyor musunuz” açıklamasının ardından bugün TBMM çalışanları Netflix engellemesiyle karşılaştı. TBMM’nin internet sağlayıcılarından Netflix’e ulaşmaya çalışanlar, “Bu siteye ulaşılamıyor” yazısı ile siteye giremedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Niçin Youtube, Twitter, Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzu anlıyor musunuz” açıklamasının ardından bugün TBMM çalışanları Netflix engellemesiyle karşılaştı. TBMM’nin internet sağlayıcılarından Netflix’e ulaşmaya çalışanlar, “Bu siteye ulaşılamıyor” yazısı ile siteye giremedi.
Uzun süre önce sosyal ağların hukuki altyapısını yeniden düzenleme hazırlığı olan AKP’nin bu düzenlemeyi yeniden gündemine aldığı tartışılırken, TBMM çalışanları bugün bir engelle karşılaştı. TBMM’nin internet sağlayıcılarından Netflix’e ulaşmaya çalışanlar, “Bu siteye ulaşılamıyor. www.netflix.com ana makinesinin yanıt vermesi çok uzun sürdü” yazısı ile siteye giremediler.
Bilgi İletişim Başkanlığı’ndan yetkililer, çalışma siteleri hariç tüm sitelere engel konulduğunu aktarırken; YouTube, Twitter, Instagram gibi sosyal medyalara ise ulaşılabiliyor.
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