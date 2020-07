Erdoğan, sosyal medya düzenlemesi için Meclis'i işaret etti: Teklifi parlamentoya getireceğiz

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 12:52

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na videokonferans yöntemiyle katıldı.

"HER BİRİNDEN İŞLEDİKLERİ SUÇUN HESABINI SORACAĞIZ"

Erdoğan, kızı Esra Albayrak ve hem damadı, hem ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni dünyaya gelen bebekleriyle ilgili yapılan sosyal medya mesajlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geçen gece 8. torunum Hamza Salih dünyaya geldi. Berat Bey evladının doğumunun sevincini yazdığı bir sosyal medya mesajıyla kamuoyuyla paylaştı. Bu mesjaın altına on binlerce kişi tebriklerini ifade eden yorumlar yaptı. Ancak sayıca az da olsa bırakınız ahlakı, namusu, haysiyeti; insanlıktan dahi nasibini almamış, kalbi kararmış bazı alçaklar içlerindeki kötülüğü sergileyen hakaretlerle bu güzel iklimi kirletmeye çalıştı. Yargı ve emniyet teşkilatımız hemen harekete geçip kimliklerini tespit etmeye ve işlem yapmaya başladı. Bir bebek üzerinden ailesine ve temsil ettiğini düşündüğü değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Her birinden işledikleri suçun hesabını soracağız."

ERDOĞAN, SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNDE ISRARLI

Daha önce de sosyal medya düzenlemesiyle ilgili sinyaller veren Erdoğan, şimdi de Meclis'i işaret ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Sosyal medya düzene sokulmalı. Bu tür ahlaksızlıkların artmasında bu mecraların kontrolsüzlüğünün rolü vardır. Niçin Youtube, niçin Twitter, niçin Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırmak için. Bunlar ahlak sahibi değil. Bu millete layık olmayan bu gelişmeleri yaşamak, görmek istemiyoruz. Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. Türkiye bir muz cumhuriyet değildir. Bu konudaki teklifimizi parlamentoya getireceğiz.

"ERİŞİM ENGELİYLE ADLİ YAPTIRIMLAR DAHİL HER TÜRLÜ YÖNTEMİ DEVREYE SOKACAĞIZ"

Milletimize karşı sorumluluğumuz, bu doğrultuda gereken mekanizmaları kurmayı ve işletmeyi gerektiriyor. Sosyal medya karşısında eli kolu bağlı kalmayı kabul edemeyiz. Bu konuda kapsamlı bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeliyle adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Türkiye'nin hukuki ve idari makamlarını hiçe sayanları biz de hiçe sayarız. Buradan parlamentomuza ve parti grubumuza konuyla ilgili yürürlüğün süratle hazırlanması ve yürürlüğe konulması çağrısı yapıyor, yasama dönemi bitmeden bu konunun halledilmiş olmasını diliyorum."

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

"ULAŞAMAYACAĞIMIZ, GÖNLÜNÜ KAZANAMAYACAĞIMIZ KİMSE YOK"

"Ülkesine ve milletine düşman bir avuç mankurtu bir tarafa bırakırsak ulaşamayacağımız, gönlünü kazanamayacağımız kimse yoktur. Seçimlerde aldığımız oyun potansiyelimizin sadece bir bölümünü oluşturduğunu asla unutmuyoruz. Partimizin kaderi Türkiye'nin kaderiyle bütünleşmiştir. Her an ve her yerde insanlarının gönül kapılarını açma gayreti içinde olmalıyız. Aksi takdirde milletimize mahçup olmanın yanında, koskoca bir medeniyet davasına zarar vermiş duruma düşeriz. Genel Başkanından üyesine kadar AK Parti'nin tüm mensupları bu şuurla hareket etmek zorundadır.

"KAYBETTİKLERİMİZİN SORUMLUSU BİZİZ"

Aslında ülkemizde AK Parti'ye ve yaptığı hizmetlere gerçek manada karşı kimse yoktur. En azılı muhaliflerimiz bile dile getirmeseler de kendi içlerinde AK Parti'nin başarılarını takdir ediyor. Başarılarımızı elbette kendi çabalarımızla elde ettik ama kaybettiklerimizin de sorumlusu biziz. Bu kayıpların sebebi rakiplerimizin mahareti değil kendi beceriksizliğimiz ya da hatalarımızdır. Seçimler, siyasi partilerin adeta karne günleridir. 2023 yılına kadar istediğimiz şekilde çalışacağımız geniş bir vakit var. Bu süreyi en verimli şekilde kullanarak seçim günü milletimizin karşısına çıkmalıyız.

"İLMEK İLMEK ÖREREK 2023 KADROLARIMIZI OLUŞTURUYORUZ"

Nasipse, ağustos ayının sonundan itibaren kongrelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Amacımız ekim ayı sonunda ilçe kongrelerimizi tamamlayıp il kongrelerimize geçmektir. İl kongrelerimizi de 4 ayda bitirmeyi planlıyoruz. Ardından da 7. Olağan Büyük Kongre tarihimizi de açıklayacağız. Bu süreçte kadrolarımızı değer merkezli siyaseti ilke edinmiş, çalışkan, gayretli, kabiliyetli arkadaşlarımızla zenginleştirmek istiyoruz. Bunun için çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Adeta ilmek ilmek örerek 2023 kadrolarımızı oluşturuyoruz. Yolunu şaşıranlar, kibrine esir düşenler dışında AK Parti ailesinden tek bir ferdin bile eksilmesine gönlümüz razı gelmez. Her yeni üyemiz için bir fidan dikeceğiz. 2023 hedeflerimize el ele, omuz omuza yürürken, aramıza nifak tohumları atmak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz."