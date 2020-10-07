TBMM’deki 5’te 3’lük onaya dikkat çeken AYM Başkanı: "Özel af düzenlemesi Anayasa'ya aykırıdır”

07 Ekim 2020 Çarşamba, 23:31

Anayasa Mahkemesi (AYM) binlerce kişinin tahliyesi ile sonuçlanan ve kamuoyunda "özel af" olarak bilinen yasa değişikliğinin iptaline dair yapılan başvuruyu reddetti. Ancak AYM Başkanı Zühtü Arslan dahil olmak üzere 7 üye karara şerh koydu.

"Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" nisan ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçti.



Tartışma konusu olan ve "özel af" olarak nitelendirilen yasa, CHP milletvekilleri tarafından AYM'ye taşındı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre AYM Başkan Zühtü Arslan, üyeler Hasan Tahsin Gökcan, Engin Yıldırım, Hicabi Dursun, Celal Mümtaz Akıncı, M. Emin Kuz ile Yusuf Şevki Hakyemez düzenlemenin iptal edilmesi yönünde oy kullandı.

"ANAYASA'YA AYKIRILIK TEŞKİL EDİYOR"

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, Başkan Arslan, karara koyduğu 26 maddelik şerhte ilk olarak düzenlemenin özel af niteliğinde olduğunu belirtti. Affın, TBMM'nin 5'te 3'ünün onayı ile uygulanabileceğine dikkat çeken Arslan özetle şunları söyledi:

“Dava konusu kanunun af niteliğinde bir düzenleme olan 6. maddesi Anayasa'nın 87. Maddesi uyarınca TBMM üye tamsayısının beşte üçünün çoğunluğu ile kabul edilmediğinden şekil bakımından Anayasa'ya aykırılık teşkil etmektedir. Kanunun 6. maddesinin şekil yönünden Anayasa aykırı olmaları sebebiyle iptal edilmeleri gerektiğini düşündüğümden çoğunluğun ret yönündeki görüşüne katılmıyorum.”



"SİYASİ MÜTABAKAT İLE KABUL EDİLEBİLİR"

AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan da 14 maddelik şerhinde Arslan gibi düzenlemenin özel af niteliği taşıdığını vurguladı. Anayasa'da bulunan “af kanunlarının geniş toplumsal ve siyasal mutabakat ile kabul edilebileceğine” yönelik ifadeleri hatırlatan Gökcan, şunları ifade etti:

“Bir düzenlemenin af sayılabilmesi için iki temel unsur aranmaktadır. İlki, kuralın geçmişe yönelik sınırlı bir düzenleme olmasıdır. İkincisi ise düzenlemenin kesin hükümle belirlenen cezanın çekilmemesi sonuçlanması ya da miktarı veya niteliği itibarıyla cezanın hafifletilmesine neden olmasıdır. Geçici altıncı maddedeki hükümler, yukarıda belirtilen infaz kurumları üzerinden birlikte oluşturdukları sonuçları yönünden her iki unsuru da bünyesinde barındırmaktadır. Çoğunluk kararında ulaşılan sonucun aksine, incelenen kuralların özel af niteliğinde bulunması ve oylamada Anayasa'nın 87. maddesinde belirtilen nitelikli çoğunluk şartına uyulmaması ve şekil bakımından Anayasa'ya aykırılık nedeniyle iptal edilmesi gerektiği görüşüyle oy kullandım.”

6 YIL İTİRAZI



Hicabi Dursun ve Yusuf Şevki Hakyemez de itirazlarını şöyle dile getirdiler:

“Dava konusu geçici 6. Maddeyi esas alan bir infaz rejimine göre bazı kişilerin 6 yıla kadar olan hapis cezaları bu kişiler hiçbir şekilde ceza infaz kurumunda kalmadan sadece denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak infaz edilebileceklerdir. Böylelikle dava konusu düzenleme ve bu kişiler yönüyle hapis cezasını kişiye hiç çektirmeden daha hafif yaptırımlara dönüşmektedir.”