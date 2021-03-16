TCDD bölge müdür yardımcısı, tarihi binaya kaçak PVC doğrama yaptırdı

16 Mart 2021 Salı, 12:16

Tarihi yapıya PVC balkon yaptırılması TCDD İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Modernizasyon Servis Müdür Vekili Cüneyt Can'ın İzmir'e TCDD 3. Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanması ile başladı.Can, geçen ağustos ayında, ailesiyle birlikte, TCDD lojmanı olarak kullanılan, Alsancak Garı yerleşkesindeki tarihi binaya çıktı. Kentin ilk saat kulesinin de bulunduğu, 2. Abdülhamit döneminden kalma, 131 yıllık tarihi binaya yerleşen Can'ın ilk işi, içeri çok gürültü girmesine yol açtığını düşündüğü balkon için harekete geçmek oldu.

KURULUN İTİRAZINA RAĞMEN İNŞAAT BAŞLADI

İddiaya göre, balkonu PVC doğramayla kapattırmaya yönelik tadilat talebi önce Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na iletildi. Tarihi binaya sadece 50 metre uzaklıkta bulunan İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden gelen yanıtta, koruma altındaki tescilli tarihi binada hiçbir işlem yapılamayacağı bildirildi. Ancak koruma kurulunun itirazına rağmen, Can ve ailesinin taşınmasından 1 ay sonra, tarihi binada inşaata başlandı. Günlerce süren tadilatın ardından tarihi binanın balkonu, PVC doğrama ve cam ile kapatıldı.

TANIDIK MÜTEAHHİTE YAPTIRMIŞLAR

Tarihi binadaki PVC doğrama işinin, kaçak olduğu için ihaleye çıkılamadığından, genellikle TCDD'ye çalışan müteahhit Davut Ö.'ye yaptırıldığı ve kurumun başka bir birimindeki tamirat işinin içinde gösterildiği iddia edildi.

Tüm bu işlemlerin, Cüneyt Can'ın ricacı olduğu mevkidaşı, "emlaktan sorumlu" TCDD 3. Bölge Müdür Yardımcısı Ergün Yurtçu'nun talimatıyla yapıldığı öne sürüldü. Yurtçu'nun usulsüz işlemleri nedeniyle daha önce de hakkında "8 kınama" ve "6 uyarı" dosyası bulunduğu, ancak TCDD Genel Müdürlüğü'nce soruşturma izni verilmediği belirtildi.

“SÜNGER BOB GİBİ OLDU”

Çivi dahi çakılması yasak olan tescilli binadaki tadilat CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in tepkisini çekti. Yerleşkeye girip tarihi binanın önünde ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan CHP'li Sertel, "Bu tarihi binada TCDD Müdür Yardımcısı Cüneyt Can oturuyor. Fransızlar'dan kalma tarihi bir bina burası. Yanında da saat kulesi bulunuyor. Bölge Müdür Yardımcısı lojman olarak kullanılan bu tarihi binaya taşındıktan sonra pimapen yaptırıyor. Kendi zevkine ve keyfine göre balkonunu kapatarak tarihi binaya zarar veriyor. Burası SİT kurulundan izin alınmadan, çivi dahi çakılamayacak bir bina. SİT Kurulu’na rağmen buraya bu yapıyı yapıyorlar. Tarihi binayı komedi haline getiriyorlar. Tıpkı Bodrum Kalesi'ni Sünger Bob haline getirdikleri gibi... Bu binaya yaptıkları da aynı. Yakıştığını düşünen varsa buyursun söylesin" diyerek tepkisini dile getirdi.

“DERHAL ESKİ HALİNE GETİRİN!”

Sertel şöyle devam etti:

"TCDD Genel Müdürü’ne sesleniyorum; bu bina size babanızdan kalmadı. Burası lojman olarak kullanılabilir, ama buraya çivi bile çakamazsınız. Böyle pimapenle kapatarak tarihi binaya zarar veremezsiniz. Tarihe, kültüre saygınız olması lazım. Bunu derhal eski haline çevirmeniz lazım. SİT Kurulu’na da sesleniyorum; siz de suç işliyorsunuz. Göz göre göre Alsancak'ın göbeğinde yapılan bu rezillik derhal ortadan kaldırılmalıdır."

1890 YILINDA YAPILDI

Alsancak Garı, 2. Abdülhamit döneminde, ünlü Fransız mimar Gustave Eiffel tarafından tasarlandı ve 1876 yılında inşa edildi. Fransa'daki Lyon Garı'nın ikizi olan Alsancak Garı'nın yerleşkesine ise 1890 yılında İzmir'in ilk saat kulesinin bulunduğu bu bina yapıldı. Saatin çanının üstünde "Cast by Jonh Warner Song" ibaresi ile "London 1890" yazısı bulunuyor. Saat kulesi elektronik sistemle çalışıyor.