TCDD yolcu taşımacılığı ihalesi talip çıkmadığı için çıkmaza girdi
TCDD’nin yolcu taşımacılığını özel sektörü de açma planı çerçevesinde geçen ocak ayında duyurduğu ihale çıkmaza girdi.
TBMM Deprem Komisyonu’nda CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır’ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Fikret Şinasi Kazancıoğlu, “Bu işe özel sektörden bir talep ve talip çıkmadı. 2021 için ihaleyle belirleneceği doğru ancak 2020 Aralık ayı itibarıyla henüz Ulaştırma Düzenleme Genel Kurulu’na bir müracaat olduğunu duymadık, 2021’de de yine yolcu ve yük taşımacılığını bizim yapacağımız görülüyor” dedi.
Kazancıoğlu’nun, Sındır’ın “İnşallah özelleşmez” sözlerine “Hayırlısı” yanıtını vermesi ise dikkat çekti. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Başkanı Murat Oral ise Covid-19 salgını ve demiryolu taşımacılığındaki maliyetlere dikkat çekti. Demiryollarının tüm dünyada zarar ettiğini aktaran Oral, buna karşın ekonomiye dolaylı fayda sağladığını belirtti.
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