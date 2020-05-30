TCDD’den itiraf: Köprü ve menfezlerin durumundan bilgimiz yok

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

Bu konuya ilişkin iç yazışma yapan TCDD Genel Müdürlüğü, köprü ve menfezlerin ne durumda olduklarını bilmedikleri, iklim koşullarına göre yeni bir kazanın yaşanabileceği belirtiler. Yazışmalarda menfez ve köprülerde tadilat yapmak için 3 yıl zaman ihtiyaç olduğu ancak bu zamanın uzun olduğu için yol bekçilerinin görevlendirilmesi istendi. Ancak iç yazışmalarda kilometrelerce uzun yolda sadece 4 tane yol bekçisinin olduğu, 67 bekçiye daha ihtiyaç olduğu kaydedildi. Katliamın üzerinden geçen 22 ayda rağmen eksiklerin tamamlanmamış olması dikkat çekti.

“KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGUNLUĞU BİLİNMİYOR”

25 Aralık 2019 TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servisine gönderdiği resmi yazıda şiddetli bir yağışta ortaya çıkacak debiye karşın köprü ve menfezlerin uygun olup olmadığının bilinmediği belirtildi. Değişen iklim koşullarının, ani sel ve taşkınların ise demiryolu işletmeciliği ile can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşebileceği aktarıldı. Ayrıca bölgenin deprem bölgesi olduğu olacak depremlerle köprü ve menfezlerin zarar görebileceği belirtildi. Köprü ve menfezlerde onarım yapmanın 1-3 yıl arasında zaman alacağının belirtildiği yazıda bu bölgelerin personel tarafından gözlem altında tutulması istendi.

“PERSONEL EKSİKLİĞİ VAR”

Bu yazıya yanıt ise 15 Ocak 2020 tarihinde TCDD 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yanıt verildi. Bölge müdürlüğü muayene ve kontrollerin düzenli bir şekilde yapılmasına yönelik gerekli titizliğin gösterilmesi, hattın gözetim altında tutulması için gerekli personelin görevlendirilmesi, eksik olan personelin tamamlanması için gerekli işlemlerin Bölge Müdürlüğünce yapılması ve ihtiyaç duyulması halinde 3. şahıslardan hizmet alınması gerektiğini belirtti. Böylelikle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü yolları kontrol edecek olan personel eksikliğinin tamamlanmasını istedi.

KİLOMETRELERCE DEMİRYOLUNDA SADECE 4 BEKÇİ GÖREVLİ

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü’nün yazısına ise cevap 8 Mayıs 2020 tarihinde verildi. Yüzlerce km demiryolu hattında 4 adet yol geçit bekçisinin olduğunun belirtildiği yazıda 67 personele daha ihtiyaç olduğu için personel alımının yapılması gerektiği kaydedildi. Gerekli personel alımının yapılıp yapılmadığı ise henüz bilinmiyor.