TCDD'ye ait arsa ve binalar kurumdan habersiz bir şekilde kiralandı
Yıllardır zarar eden Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD), bazı arsa ve binalarının kurumdan habersiz kiralandığı ve hiçbir gelir elde edilmediği ortaya çıktı. Bu binalar arasında Kapıkule’de Bulgaristan demiryollarına kiralananlar da yer alıyor.
TCDD’nin hesapları Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu’nda görüşüldü. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun’un katıldığı komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Atilla Sertel, kurumun 2016’da 2.5 milyar lira, 2017’de 2.6 milyar lira, 2018’de 3.4 milyar lira, 2019’da 2.5 milyar lira zarar ettiğine dikkat çekerek 2020-2021 zararı hakkında bilgi istedi. Ancak Uygun’dan bir yanıt alamadı.
Sertel, Sayıştay’ın, mülkiyeti TCDD’ye ait olan Mersin Limanı’nda devir sözleşmesi dışında bulunan taşınmazın bedelsiz olarak kullanıldığını tespit ettiğine dikkat çekti. Uygun, alanın Hazine tarafından ATAŞ AŞ’ye kullandırıldığını tespit ettiklerini söyledi. Aynı alanda bir bölümün de POAŞ NATO tarafından kullanıldığının tespit edildiğini dile getiren Uygun, “2004 yılından itibaren alanı kullananlar tarafından Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne ödenen bedellerin teşekküle iadesi konusunda çalışmalar devam etmektedir” dedi.
Sertel, Sayıştay’ın Kapıkule Sınır Mübadele Garı’nda Bulgar demiryolu taşımacı kuruluşlarına kiralanan ve bedeli 165 bin 248 Avro’ya ulaşan kira ve giderlerin alınamadığına da dikkat çekti. Uygun ise sözleşme yaptıklarını belirterek “Bekliyoruz, eğer aksi durum olursa onları oradan çıkaracağız” dedi.
MHP’li Lütfi Kaşıkçı’nın, 14.8 milyon Avro’ya alınan 8 kar küreme aracına ilişkin sorusuna ise Uygun, makinelerin sorunsuz hizmet vermeye devam ettiklerini açıkladı.
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