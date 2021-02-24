TCG Çeşme gemisi, Yunan F-16’ları tarafından taciz edildi

24 Şubat 2021 Çarşamba, 02:00

Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Çeşme gemisi, Ege Denizi’nin kuzeyinde Yunanistan’a ait Limni, İksiri ve Kırlangıç adaları arasındaki uluslararası sularda 2 Mart’a kadar süreceği açıklanan hidrografik araştırmalar yürütüyor. Türkiye’nin araştırma faaliyetine ilişkin yayımladığı NAVTEX’in ardından Yunanistan, araştırmayı “olumlu havaya uymayan gereksiz bir eylem” olarak nitelendirmişti. Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre Yunanistan Hava Kuvvetlerine bağlı 4 F-16 uçağı, önceki gün Limni adası batısında TCG Çeşme’ye yaklaştı. Bir Yunan F-16’sı, TCG Çeşme’ye 2 deniz mili mesafede 1000 metre irtifada ‘chaff’ fişeği atarak tacizde bulundu. ‘Chaff’ fişeklerinin, ısı ve radar güdümlü füzeleri kandırmak için kullanıldığı biliniyor. TBMM’de gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Akar, “Bu maalesef Yunan komşularımızın sık sık yaptığı taciz hareketlerinden biri. Bizim de kendimize göre kurallarımız var, bu kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi” dedi. TCG Çeşme’nin hidrografik araştırma yaptığını belirten Akar, “Bu, daha önce Yunan komşularımızın kendilerinin de yaptığı bir çalışma. Biz de kendi alanımızda, kendimizle alakalı teknik ve bilimsel çalışmamızı yaparken bu şekilde bir tacizin uygun olmadığını, iyi komşuluk ilişkilerine yakışmadığını hep birlikte görüyoruz. Biz her zaman söylediğimiz gibi diyalogdan, iyi komşuluk ilişkilerinden, uluslararası hukuka uyulmasından yanayız. Fakat maalesef zaman zaman bu tür hareketler oluyor. Bu konuda bizim tavrımız, kararımız, yapacağımız işler belli, kimsenin endişesi olmasın” diye konuştu.



YUNANİSTAN YALANLADI

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre Atina, Çeşme gemisinin Yunan jetleri tarafından taciz edildiği iddiasını reddetti. Yunanistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yunan uçaklarının bölgede bulunmadığı, eğitim çalışmalarının olayın gerçekleştiği yerin güneybatısında olduğu” savunuldu.

AKAR: TÜRKİYE TATBİKATA KATILACAK

Akar, ABD’nin Yunanistan’la sınıra yakın Dedeağaç’ta yapacağı ‘Defender Europe-21’ tatbikatına Türkiye’nin de NATO bünyesindeki Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti’nin bir kısmıyla katılacağını açıkladı. Akar, ABD’nin Yunanistan’a 145 helikopter, bin 800’den fazla zırhlı araç ve 20 binden fazla askeri personel sevk ettiği ve “Avrupa’da Rus tehdidi” senaryosuyla yapılacak Defender Europe-21 tatbikatının, Washington’ın Avrupa savunmasına destek için yaptığı bir faaliyet olduğunu söyledi. Akar, tatbikatın 1995’ten beri her yıl yapıldığını anımsattı.

