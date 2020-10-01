TCMB Eylül ayı PPK toplantı özetini yayımladı

TCMB: Enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izledi

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2020 Perşembe, 14:25
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TCMB Eylül ayı PPK toplantı özetinde öne çıkan noktalar şöyle:

*Salgına bağlı arz yönlü enflasyonist etkiler sürüyor.

*Finansman koşullarına duyarlı mal gruplarında fiyat artışları yüksek seyrediyor.

*Enflasyon öngörülenden yüksek bir seyir izledi.

*Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması için sıkılaşmanın güçlenmesi gerek.

*Para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekiyor.

*Parasal duruş enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecek.


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